Полотна молодых художников украсят стены городской Думы в Вологде

Выставка «Молодые художники Вологодчины» откроется в областной столице. Порядка 35 авторов стали участниками проекта, они представят 70 полотен.

В марте выставка проходила в Липином Бору. А в этом месяце разместится уже в областной столице. Вологжане смогут увидеть работы в разных жанрах и техниках — от графики до живописи. Портреты, натюрморты, пейзажи и даже изделия из керамики. Частью экспозиции станет и персональная выставка Елены Кожуховой. Темой серии из 15 полотен стала поездка в Крым. Работы выполнены маслом в классической технике — кистью и мастихином.

«Это большой шанс и колоссальный опыт для любого художника — иметь возможность поучаствовать в выставке и получить оценку своего творчества. Такие выставки должны быть, в противном случае — молодые художники, которые относятся к своему творчеству крайне критично, могут никогда и не показать свои работы, и мы о них никогда не узнаем», — поделилась художница Елена Кожухова.

Помимо написания холстов, Елена декорирует помещения — квартиры и городские заведения. Все работы пишет в стенах творческой мастерской Сергея Нуриджаняна, который от лица Молодежного парламента Вологды и при поддержке городских властей организует выставку молодых художников. Сергей занимается не только поиском талантов, но и сам — художник и гончар.

«Сохранение культуры через живопись и керамику — это очень нужный и важный процесс, чтобы помнить историю, сохранять и приумножать ее. Открытые выставки необходимы, чтобы люди могли духовно просветиться и привить культуру своим детям», — отметил Сергей Нуриджанян.