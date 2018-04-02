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В ЦДХ пройдет выставка британского уличного художника Бэнкси
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В ЦДХ пройдет выставка британского уличного художника Бэнкси 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Выставка известного британского уличного художника Бэнкси откроется в Москве в Центральном доме художника (ЦДХ) в начале июня, обострение отношений между Россией и Великобританией не повлияет на реализацию проекта, рассказал РИА Новости директор ЦДХ Василий Бычков.
"Выставка Бэнкси откроется в ЦДХ в начале июня, договор у нас подписан. Это большая выставка — три тысячи метров — эскизы, принты, куски стен, оригинальные арт-объекты, всего 60 экспонатов", — отметил Бычков.
По словам Бычкова, экспозиция откроется, несмотря на обострение отношений между Россией и Британией. «Договор подписан с продюсерами, которые делают большие выставки по всему миру. Это чисто коммерческая история, платятся деньги, и приобретается право показа», — добавил директор ЦДХ.
Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта, он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом.
Так, исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем (Robin Gunningham).
Существует и другая версия. В июне прошлого года британский диджей Goldie в интервью Distraction Pieces проговорился о личности художника, назвав его Робертом. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Уильямс провел собственное расследование и пришел к заключению, что характерные граффити появляются в тех местах, где группа дает свои концерты. Кроме того, по мнению журналиста, объем работ позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а группа.
Как пишет издание Daily Star, Бэнкси на вопрос журнала Boundless, может ли он подтвердить заявление диджея, ответил отрицательно.
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