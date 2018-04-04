10 апреля в ЦДХ пройдет День Брендинга в рамках выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT»

10 апреля в ЦДХ в деловой программе выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» АБКР организует традиционный 37-й День Брендинга и экспозицию «Бренд-дизайн», посвященную прогрессивным примерам территориального, корпоративного, FMCG— и retail-брендинга.

В рамках Дня Брендинга вас ждут 4 тематические сессии:

— «Государство: Особенности национального брендинга»

— «СТРАТЕГИЯ и ИНСТРУМЕНТЫ: Брендинг высокого полета»

— «Тренды: Шаги к успешному бренду»

— «Потребительский брендинг: Особенности и перспективы»

В зоне «Бренд-дизайн» можно будет ознакомиться с актуальными кейсами членов Ассоциации и концепцией туристического бренда России, которая стала победителем открытого онлайн голосования на сайте Всероссийского конкурса «Туристический бренд России».

Посетителей экспозиции ждет красочная 3D-проекция смыслов, образов и символов, вложенных в победившую концепцию «Россия — здесь целый мир». Проекционную подсветку предоставляет компания FILIN digital production, которая создаёт уникальные интерактивные решения для презентаций и выставочных стендов.

Вход бесплатный по приглашению для специалистов.