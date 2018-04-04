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10 апреля в ЦДХ пройдет День Брендинга в рамках выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT»
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10 апреля в ЦДХ пройдет День Брендинга в рамках выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Lenta.ru
10 апреля в ЦДХ в деловой программе выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» АБКР организует традиционный 37-й День Брендинга и экспозицию «Бренд-дизайн», посвященную прогрессивным примерам территориального, корпоративного, FMCG— и retail-брендинга.
В рамках Дня Брендинга вас ждут 4 тематические сессии:
— «Государство: Особенности национального брендинга»
— «СТРАТЕГИЯ и ИНСТРУМЕНТЫ: Брендинг высокого полета»
— «Тренды: Шаги к успешному бренду»
— «Потребительский брендинг: Особенности и перспективы»
В зоне «Бренд-дизайн» можно будет ознакомиться с актуальными кейсами членов Ассоциации и концепцией туристического бренда России, которая стала победителем открытого онлайн голосования на сайте Всероссийского конкурса «Туристический бренд России».
Посетителей экспозиции ждет красочная 3D-проекция смыслов, образов и символов, вложенных в победившую концепцию «Россия — здесь целый мир». Проекционную подсветку предоставляет компания FILIN digital production, которая создаёт уникальные интерактивные решения для презентаций и выставочных стендов.
Вход бесплатный по приглашению для специалистов.
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