Москвичам покажут будущее дизайна

В московском Центральном доме художника (ЦДХ) состоится выставка «Дизайн NEXT». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Выставка пройдет с 10 по 22 апреля. Организаторы называют проект «Дизайн NEXT» продолжением первой Московской биеннале дизайна, состоявшейся в столице в 2017 году.

Посетителям покажут «будущее дизайна» — концепции, которые разрабатываются в инновационных лабораториях по всему миру. «Выставка продемонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне, fashion-дизайне, которые меняют и формируют комфортную среду для человека», — отмечается в пресс-релизе.