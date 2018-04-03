Ещё
Москвичам покажут будущее дизайна
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле
«Гоголь. Вий» и другие: что смотреть в апреле

Москвичам покажут будущее дизайна 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В московском Центральном доме художника (ЦДХ) состоится выставка «Дизайн NEXT». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Выставка пройдет с 10 по 22 апреля. Организаторы называют проект «Дизайн NEXT» продолжением первой Московской биеннале дизайна, состоявшейся в столице в 2017 году.
Посетителям покажут «будущее дизайна» — концепции, которые разрабатываются в инновационных лабораториях по всему миру. «Выставка продемонстрирует новейшие достижения в промышленном дизайне, графическом дизайне, информационном дизайне, fashion-дизайне, которые меняют и формируют комфортную среду для человека», — отмечается в пресс-релизе.
Среди участников мероприятия — Британская высшая школа дизайна, школа дизайна НИУ ВШЭ, Школа дизайна МГХПА имени Строганова и Школа дизайна при РАНХиГС, а также персональные выставки и зарубежные экспозиции. Подробная программа опубликована на сайте мероприятия.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки11
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение