В Москве пройдет выставка о дизайне и рекламе

24-я выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН и РЕКЛАМА NEXT» пройдет 10-13 апреля в Центральном доме художника в Москве. В этом году особое внимание будет уделено продвижению в ритейле, который, по мнению организаторов, является ключевым сектором экономики. Также на площадке будут представлены последние образцы продукции и оборудования для продвижения в местах продаж (POSM), современные цифровые технологии, типографии и услуги по всем направлениям рекламной и дизайнерской деятельности. Деловая программа будет разбита на отдельные блоки: брендинг, маркетинговые услуги, Интернет-реклама, дизайн, SMM и другие.

Гостей порадует выставка «ДИЗАЙН NEXT. Дизайн от идей до прототипов» — продолжение Первой Московской биеннале дизайна, прошедшей в апреле 2017 года. Кроме того, в рамках мероприятия будут представлены экспозиции Британской высшей школы дизайна, МГХПА им. С. Г. Строганова, школы дизайна НИУ ВШЭ , а также Фестиваль универсального дизайна и дизайнерские проекты Чехословакии и Польши 60-х годов XX века.

"ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT " является одним из ключевых В2В-мероприятий, ежегодно объединяющих около 10 000 специалистов отрасли, среди которых маркетологи, аналитики рынка и коммерческие компании. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.