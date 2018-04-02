О северных легендах и обрядах поведает галерея «Нагорная» 

На юго-западе Москвы — в галерее «Нагорная» — 13 апреля откроется выставка, посвящённая северным легендам и обрядам. Экспозиция с названием «Небесный всадник» будет работать до 13 мая. Об этом сообщила газета «Москва За Калужской заставой».
Гости галереи «Нагорная» смогут увидеть экспонаты из ханты-мансийского фонда Центра народных художественных промыслов и ремесёл, а также посмотреть документальную трилогию Ивана Головнева, связанную с темой выставки. Удачным дополнением к экспозиции станут скульптура и графика Василия Моисеева, совершающего частые путешествия по Арктике и другим северным местам. На творчество этого автора повлияли песни и сказания хантов, манси, ненцев, чукчей и других народов Севера.