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О северных легендах и обрядах поведает галерея «Нагорная»
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О северных легендах и обрядах поведает галерея «Нагорная» 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
На юго-западе Москвы — в галерее «Нагорная» — 13 апреля откроется выставка, посвящённая северным легендам и обрядам. Экспозиция с названием «Небесный всадник» будет работать до 13 мая. Об этом сообщила газета «Москва За Калужской заставой».
Гости галереи «Нагорная» смогут увидеть экспонаты из ханты-мансийского фонда Центра народных художественных промыслов и ремесёл, а также посмотреть документальную трилогию Ивана Головнева, связанную с темой выставки. Удачным дополнением к экспозиции станут скульптура и графика Василия Моисеева, совершающего частые путешествия по Арктике и другим северным местам. На творчество этого автора повлияли песни и сказания хантов, манси, ненцев, чукчей и других народов Севера.
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