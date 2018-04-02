О северных легендах и обрядах поведает галерея «Нагорная»

На юго-западе Москвы — в галерее «Нагорная» — 13 апреля откроется выставка, посвящённая северным легендам и обрядам. Экспозиция с названием «Небесный всадник» будет работать до 13 мая. Об этом сообщила газета «Москва За Калужской заставой».