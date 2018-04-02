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Орловцам предложили нарисовать мир Тургенева
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Орловцам предложили нарисовать мир Тургенева 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В рамках образовательного проекта «Отцы и дети» в Орле пройдет конкурс рисунков, посвященный творчеству великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева.
В состязании могут принять участие художники от 10 лет. Принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. Формат бумаги и вид организаторами не ограничены. Это может быть живопись, графика, допустимо использовать краски, фломастеры, пастель и прочее.
Заявлены три основные темы: природа в произведениях И. С. Тургенева, тургеневская девушка, бытовая сцена из произведений И. С. Тургенева.
Рисунки принимают в Фундаментальной библиотеке ОГУ (Орел, площадь Каменская, 1). Также работы можно прислать на электронную почту volonterogu@mail.ru, указав в теме письма «на конкурс Тургенева». Рисунки принимают с 1 до 19 апреля. Итоги конкурса будут подведены 20 апреля. Подробнее в группе проекта.
Сообщение Орловцам предложили нарисовать мир Тургенева появились сначала на РИА 57.
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