Орловцам предложили нарисовать мир Тургенева

В рамках образовательного проекта «Отцы и дети» в Орле пройдет конкурс рисунков, посвященный творчеству великого земляка Ивана Сергеевича Тургенева.

В состязании могут принять участие художники от 10 лет. Принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. Формат бумаги и вид организаторами не ограничены. Это может быть живопись, графика, допустимо использовать краски, фломастеры, пастель и прочее.

Заявлены три основные темы: природа в произведениях И. С. Тургенева, тургеневская девушка, бытовая сцена из произведений И. С. Тургенева.

Рисунки принимают в Фундаментальной библиотеке ОГУ (Орел, площадь Каменская, 1). Также работы можно прислать на электронную почту volonterogu@mail.ru, указав в теме письма «на конкурс Тургенева». Рисунки принимают с 1 до 19 апреля. Итоги конкурса будут подведены 20 апреля. Подробнее в группе проекта.