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Ученики Московского образовательного комплекса им. Талалихина посетили Третьяковскую галерею
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Ученики Московского образовательного комплекса им. Талалихина посетили Третьяковскую галерею 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В марте учащиеся 8 класса структурного подразделения № 5 Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина посетили Государственную Третьяковскую галерею. Это музей европейского типа с экспозицией картин, построенной по хронологическому принципу. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.
«Всем присутствующим раздали карточки с изображениями картин великих художников. А началось знакомство с зала древнерусского искусства. Его главная достопримечательность — икона Андрея Рублёва «Троица», единственное бесспорное произведение живописца. Она была написана для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры «в похвалу» Сергию Радонежскому. Картина Серова «Девочка с персиками» нравится всем, как и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. По жанру картины эти совершенно разные — портрет и пейзаж, но их, наверное, объединяет тепло и доброта, исходящие от изображённого на этих полотнах», — говорится в сообщении.
Закончилось знакомство с шедеврами Третьяковки посещением зала Крамского. (то)
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