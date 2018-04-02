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Виды Вологодчины украсили центральную улицу Архангельска
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Виды Вологодчины украсили центральную улицу Архангельска 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологодский кремль красуется на выставке, посвященной историко-культурному и туристскому проекту «Серебряное ожерелье России». Сегодня она открылась на центральной пешеходной улице Архангельска — Чумбарова-Лучинского.
В выставке приняли участие десять субъектов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.
Помимо вида Вологодского кремля, «зрители» могут увидеть самый маленький субъект страны, первую столицу Древней Руси и Родину России, северное сияние, пейзажи музея-заповедника «Кижи», Соловецкие острова, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», Кенозерский национальный парк и многое другое.
Экспозиция носит межрегиональный характер и объединяет крупные населенные пункты Северо-Запада, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, Вологда была признана Минкультом одним из самых популярных туристических маршрутов национального проекта «Серебряное ожерелье России» и получила соответствующее свидетельство.
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