Виды Вологодчины украсили центральную улицу Архангельска

Вологодский кремль красуется на выставке, посвященной историко-культурному и туристскому проекту «Серебряное ожерелье России». Сегодня она открылась на центральной пешеходной улице Архангельска — Чумбарова-Лучинского.

В выставке приняли участие десять субъектов Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.

Помимо вида Вологодского кремля, «зрители» могут увидеть самый маленький субъект страны, первую столицу Древней Руси и Родину России, северное сияние, пейзажи музея-заповедника «Кижи», Соловецкие острова, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», Кенозерский национальный парк и многое другое.

Экспозиция носит межрегиональный характер и объединяет крупные населенные пункты Северо-Запада, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО