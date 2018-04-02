Выставка «Играя в серьезное» завершила свою работу в «Галерее Чертаново»

Экспозиция «Играя в серьезное», которая была представлена в «Галерее Чертаново», завершила свою работу в воскресенье, 1 апреля.

В Выставочном зале «Центра культуры и спорта» с 17 марта до 1 апреля включительно можно было посмотреть работы художницы Людмилы Григорьевой-Семятицкой. Ее картины выполнены в технике «Рваная бумага».

— Все представленные в нашей галерее образы настолько вдумчивые, интересные, выразительные, наполненные разными смыслами, что возникает желание снова прочесть литературные произведения, по которым написаны картины, — поделилась впечатлением руководитель «Галереи Чертаново» Наталья Волкова

Свои работы Людмила Тимофеевна представляет целыми циклами. В районном Выставочном зале можно было наблюдать образы из произведений Гоголя, Достоевского, Тютчева, а также по музыке русских композиторов.

В рамках выставки художница провела две лекции-экскурсии, которые посетили и жители района Чертаново Северное, и воспитанники образовательных учреждений, например, «Тимирязевской детской художественной школы». А 31 марта в «Галерее Чертаново» прошел мастер-класс «Птицы волшебные и не очень».

Фото: «Центр культуры и спорта»