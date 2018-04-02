Ученый совет ЦВМУ одобрил художественное решение мемориальной экспозиции в Итальянском дворце в Кронштадте

Необходимость разработки концепции новой экспозиции вызваны тем, что здание Минного офицерского класса, где изобретатель радиотелеграфа Александр Попов читал курс высшей математики и практической физики, нуждается в ремонте.

Ученый совет Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге рассмотрел на своем заседании архитектурно-художественное решение мемориальной экспозиции, посвященной А. С. Попову в Итальянском дворце в Кронштадте, и рекомендовал директору Центрального военно-морского музея Руслану Нехаю утвердить ее для дальнейшего осуществления.

Необходимость разработки концепции новой экспозиции, а затем и ее архитектурно-художественное решение вызваны тем, что здание Минного офицерского класса, где изобретатель радиотелеграфа Александр Попов читал курс высшей математики и практической физики, был создан и до сих пор существует его мемориальный музей-кабинет, нуждается в ремонте. Но начать его невозможно, пока музей располагается в здании. В итоге был найден компромиссный вариант, по которому экспозиция мемориала временно переезжает в помещения Итальянского дворца, являющегося филиалом Центрального военно-морского музея. После завершения ремонта мемориальный кабинет Александра Попова вновь вернется в родные стены.

Художественное решение мемориального кабинета Александра Попова в Итальянском дворце представил главный художник Центрального военно-морского музея Вадим Сергеев . Он сообщил, что «основными задачами являются сохранение существующей структуры музея, ее совершенствование и щадящая модернизация»

Исходя из того факта, что сегодня не идет речь о создании принципиально нового музея, с его переездом предполагается сохранение существующего оборудования и стиля оформления, характерного для ведомственных военных музеев. Для сегодняшнего зрителя экспозиция представляет ценность как образец советского художественного дизайна. Впрочем, всё это не исключает дополнения экспозиции новыми экспонатами, фотодокументами и информационными стендами. Так, с помощью интерактивного компьютерного оборудования в новой экспозиции будут практически впервые представлены фотодокументы, находящиеся в фондах мемориального музея А. С. Попова.

Таким образом, открытие экспозиции в помещениях Итальянского дворца, которое ожидается уже в мае этого года, сделает ее более доступной для исследователей и любителей отечественной истории, способствуя также вводу в музейный и научный оборот новых артефактов.