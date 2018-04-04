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В Перми откроется выставка художника, произведения которого хранятся в Третьяковской галерее
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В Перми откроется выставка художника, произведения которого хранятся в Третьяковской галерее 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
На новой выставке (0+) в Перми будут представлены произведения Евгения Широкова из нескольких коллекции: Пермской государственной художественной галереи, семьи художника, Пермского государственного института культуры и частных собраний.
— Евгений Широков — мастер незаурядных образов, точной лаконичной ситуации и той близкой, в упор, обрисовки действия, которая придает его картинам качества монументальной живописи. Будут показаны картины на самые разные темы, и натюрморты, и пейзажи, и, конечно, портреты, — рассказали в пресс-службе центрального выставочного зала.
Пермяки смогут увидеть многие известные работы Евгения Широкова — портреты известного актера театра и кино Ефима Копеляна, поэтессы военного поколения Юлии Друниной, писателя и драматурга Алексея Каплера.
— Цепкость памяти, а, главное, любовь и уважение к своим героям сделали картины Широкова приметным событием уральской живописи, — отмечают организаторы выставки.
Впервые будут выставлены два портрета: «Портрет Л. Г. Иванова», известного пермского архитектора и «Портрет Надежды» (1996).
Впервые, также выставляются несколько эскизов к известным картинам «Освобождение», «Баллада о солдате», «Баллада о земле» и другие.
Евгений Широков (1931–2017) — один из ведущих художников Урала, яркий мастер русского реалистического искусства второй половины ХХ века, почетный гражданин Перми и Пермской области, Лауреат Строгановской премии в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства». Вся жизнь выдающегося художника и замечательного педагога была неразрывно связана с Пермским краем. Произведения Евгения Широкова хранятся в Третьяковской галерее, музеях Урала и Сибири.
Выставка продлится с 5 по 20 апреля.
Адрес проведения: Центральный выставочный зал, Комсомольский проспект, 10.
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