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Государственный музей Рерихов
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Государственный музей Рерихов 

Ревизор.ru 54 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
С его созданием исполняется давнее желание Святослава Николаевича Рериха передать наследие семьи Рерихов всему народу СССР, преемником которого является современная Россия.
Перед музеем стоят множество задач, среди которых основные — сохранение и презентация многообразного художественного и культурно-философского наследия семьи Рерихов.
Николай Константинович Рерих и члены его семьи внесли неоценимый вклад в русскую и общемировую культуру (искусство, науку, философию).
Коллекция музея насчитывает более 800 произведений живописи и графики Николая Константиновича Рериха и его сына Святослава Николаевича Рериха, большое собрание разновременных произведений декоративно-прикладного искусства из России, Индии, Китая, Тибета, Монголии, Египта и других стран, мемориальные вещи семьи Рерихов. Музей хранит обширный архивный фонд литературного наследия всей семьи Рерихов, а также документы жизни и деятельности этих замечательных людей, включая материалы работы многочисленных рериховских учреждений и организаций.
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