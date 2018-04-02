От фантастики к реальности

Выставка «Эра фантастики» приурочена ко Дню космонавтики. Но есть еще одно событие, которому мы ее посвятили. 24 апреля 1927 года в Москве была открыта «Первая Мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов». Фактически это был первый шаг, сделанный общественностью к покорению космоса.

Мы решили «перезагрузить» формат той выставки, на основе эволюции развития науки и техники взглянуть по-новому, придать импульс, втянуть в мечту и фантастику наших детей и молодежь.

Всего на конкурс было отправлено 1974 работы из 62 городов, включая города Украины и Белоруссии. Отбор проходил в два этапа на базе астрономической школы «Вега». Принять участие в конкурсе могли все школьники с первого по одиннадцатый класс. Но большинство работ пришло от учащихся начальной школы. Ребята присылали рисунки, эмблемы, рассказы, стихи, компьютерную графику, костюмы. Среди экспонатов есть интересная книга, которая состоит только из детских рисунков о космосе, макет космического корабля и многое другое.

Союз писателей будет стараться поддерживать участников конкурса. Если мы видим у ребят перспективы, то приглашаем их на совещания молодых писателей, помогаем, учим их писать. Нужно, чтобы современные дети не боялись мечтать, думать, играть, что-то изобретать.

Очень хочется, чтобы те взрослые, которые посетят выставку, взяли с собой детей. Тогда многие ребята увидят, что их сверстники не только играют в компьютерные игры, но и интересуются космосом.