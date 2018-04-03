Бизнесмен задумал построить Ледовое побоище

В Псковской области ищут участок под строительство музея «Ледовое побоище», посвященного Александру Невскому и битве на Чудском озере. Один из местных предпринимателей хочет возвести культурное учреждение за свой счет, пишет « Комсомольская правда ».

Как рассказали изданию в пресс-службе областной администрации, проект музея разработан по инициативе инвестора. У псковских властей он попросил только помощи в поиске участка. Предполагается, что территория, на которой разместится музей, будет максимально приближена к месту битвы.

Бизнесмен уже продумал концепцию основной экспозиции музея. В ее центре разместится диорама Ледового побоища, над созданием которой работает художник Евгений Емельянов . Кроме того, в музее представят коллекцию живописи на тему битвы, доспехи русских и тевтонских воинов.

Открыть «Ледовое побоище» планируется в 2021-м, к 800-летию со дня рождения Александра Невского.