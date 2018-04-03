Ещё
Бизнесмен задумал построить Ледовое побоище
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бизнесмен задумал построить Ледовое побоище 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
В Псковской области ищут участок под строительство музея «Ледовое побоище», посвященного Александру Невскому и битве на Чудском озере. Один из местных предпринимателей хочет возвести культурное учреждение за свой счет, пишет «Комсомольская правда».
Как рассказали изданию в пресс-службе областной администрации, проект музея разработан по инициативе инвестора. У псковских властей он попросил только помощи в поиске участка. Предполагается, что территория, на которой разместится музей, будет максимально приближена к месту битвы.
Бизнесмен уже продумал концепцию основной экспозиции музея. В ее центре разместится диорама Ледового побоища, над созданием которой работает художник Евгений Емельянов. Кроме того, в музее представят коллекцию живописи на тему битвы, доспехи русских и тевтонских воинов.
Открыть «Ледовое побоище» планируется в 2021-м, к 800-летию со дня рождения Александра Невского.
В июне 2014-го президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия со дня рождения Невского в 2021 году. Год назад глава Минкульта Владимир Мединский анонсировал полнометражную мультипликационную ленту о жизни князя. Ее также выпустят к 2021-му.
dom.lenta.ru: последние новости
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные статуи Квартиру актера сериала «Папины дочки» обокрали в Москве «Яндекс» назвал любимые места пользователей такси в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки6
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение