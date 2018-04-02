Самарцев приглашают на мультимедийную выставку «Живая история, последний российский император»

Четыре экрана, картины известных художников в формате 3D и полное погружение. В Самаре начала работу мультимедийная выставка, посвященная знаковым событиям из отечественной истории. О жизни и правлении последнего российского императора Николая II рассказывают в доступной и увлекательной форме: перед глазами зрителей оживают картины известных художников: Репина, Серова, Рыженко. Они сопровождаются авторской музыкой и дикторским текстом. Мультимедийную экспозицию приурочили к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Цель проекта — приобщить людей разных поколений, и в первую очередь молодежь, к изучению прошлого.

”В процессе мы будем обновлять репертуар исторического мультимедийного кинотеатра, сейчас мы делаем о новейшей истории России и о космосе”, — рассказал Андрей Крупин , режиссёр, автор проекта «Живая история, последний российский император».

Самара — 4-й город, где открылась выставка. Она появилась в Екатеринбурге. Потом проект запустили в Республике Крым и в Москве — в парке Сокольники. Прикоснуться к истории все желающие могут до середины мая.