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Самарцев приглашают на мультимедийную выставку «Живая история, последний российский император»
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Самарцев приглашают на мультимедийную выставку «Живая история, последний российский император» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Четыре экрана, картины известных художников в формате 3D и полное погружение. В Самаре начала работу мультимедийная выставка, посвященная знаковым событиям из отечественной истории. О жизни и правлении последнего российского императора Николая II рассказывают в доступной и увлекательной форме: перед глазами зрителей оживают картины известных художников: Репина, Серова, Рыженко. Они сопровождаются авторской музыкой и дикторским текстом. Мультимедийную экспозицию приурочили к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Цель проекта — приобщить людей разных поколений, и в первую очередь молодежь, к изучению прошлого.
”В процессе мы будем обновлять репертуар исторического мультимедийного кинотеатра, сейчас мы делаем о новейшей истории России и о космосе”, — рассказал Андрей Крупин, режиссёр, автор проекта «Живая история, последний российский император».
Самара — 4-й город, где открылась выставка. Она появилась в Екатеринбурге. Потом проект запустили в Республике Крым и в Москве — в парке Сокольники. Прикоснуться к истории все желающие могут до середины мая.
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