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В Историческом музее открылась выставка, посвященная Александру II
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В Историческом музее открылась выставка, посвященная Александру II 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На выставке можно увидеть оригинал манифеста об отмене крепостного права. Там же лежит перо, которым император подписал документ. Также в экспозиции представлены портрет двухлетнего цесаревича на фоне Кремля, трофейные кинжалы и мечи, оружие, одежда и многое другое.
В Историческом музее открылась новая выставка, посвященная императору Александру II — царю-реформатору, главным достижением которого стала отмена крепостного права. Тогда свободу получили более 22 миллионов человек. И это далеко не единственная реформа императора.
«Был отказ от рекрутского набора. Изменилась продолжительность службы. Вводилась всеобщая воинская повинность. То есть в принципе создавалась система, которая существует до настоящего времени», — рассказывает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Организаторы выставки постарались воссоздать атмосферу, царившую во время коронования царя. Посетители услышат звучащий из динамиков марш, написанный Иоганном Штраусом для торжественной церемонии восшествия на престол российского императора. Также на выставке можно увидеть оригинал манифеста об отмене крепостного права, написанный по поручению Александра II митрополитом Филаретом Дроздовым. Там же лежит перо, которым император подписал документ. На выставке также представлены портрет двухлетнего цесаревича на фоне Кремля, трофейные кинжалы и мечи, оружие, одежда и многое другое.
При правлении Александра II была расширена территория российской империи, к ней присоединились Уссурийский и Амурские края. Однако в то же время, в 1867 году, Россия лишилась Аляски — ее продали США.
Александра II пытались убить шесть раз, седьмая попытка оказалась для императора роковой. В марте 1881 года народоволец Игнатий Гриневицкий бросил под ноги императора бомбу — через час он скончался в Зимнем дворце.
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