В Венеции открылся музей Казановы

Интерес к фигуре этого исторического персонажа, который общался с Вольтером, мадам де Помпадур, Екатериной II, графом Алексеем Орловым , был наделен незаурядными способностями алхимика, дипломата, философа, а также успел побывать секретным агентом, по-прежнему высок.

Музей распахнул свои двери в комнатах роскошного мраморного Палаццо Пезаро Папафава неподалеку от которого, по одной из версий, родился известный венецианский сердцеед и автор откровенных мемуаров «История моей жизни».

Речь идет об экспозиции, которая введет посетителей в таинственный мир Казановы, образ которого организаторы обещали воссоздать максимально правдоподобно, не зацикливаясь на истории героя-любовника, разбившего якобы 120 сердец.

"Этот музей позволит наконец-то избавиться от стереотипов, которые шлейфом тянутся за Джакомо Казановой последние 220 лет. Мир должен узнать, что Казанова был по-настоящему одаренным человеком, таланты которого так и не были признаны при жизни", — поделился впечатлениями с «РГ» автор романа «Закат над лагуной» о жизни Казановы Сергей Цейтлин.