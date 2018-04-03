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Возле Еврейского музея в Москве появятся игровые комплексы и места для отдыха
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Возле Еврейского музея в Москве появятся игровые комплексы и места для отдыха 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Территорию вблизи Еврейского музея и центра толерантности в Москве благоустроят — на месте бывшей парковки, а также в юго-западной части появятся зоны отдыха со скамейками, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.
«В рамках комплексного благоустройства на территории возле Еврейского музея высадят деревья и кустарники, установят фонари и скамейки, а на детских площадках заменят оборудование. Фонари и архитектурно-художественная подсветка сделают комфортными и приятными вечерние прогулки возле музея», — говорится в сообщении.
На уже существующих детских площадках установят новое оборудование: качели, балансиры, песочницы, игровые комплексы и тропу препятствий. Ограждение заменят на более прозрачное, а вдоль него высадят живую изгородь — так территория станет уютнее и будет казаться больше.
Также специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны. Территорию украсят декоративные яблони, клены, ирга, дерен, чубушник, гортензия, сирень, эхинацея, молиния и другие растения.
Транспортная схема вблизи музея сохранится. Павильоны на остановках автобусов заменят, а для велосипедистов установят велопарковки.
Проект благоустройства поддержали 69,7% «активных граждан». Больше 19% считают, что вопрос должны решать специалисты, и только десятая часть участников голосования решила, что территория возле музея не должна меняться.
Еврейский музей и центр толерантности — музей, посвященный еврейской культуре и религиозной традиции, истории жизни и расселения евреев, истории евреев в России. Музей располагается в здании бывшего Бахметьевского гаража в Марьиной Роще на северо-востоке Москвы.
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