Ещё
«Наследие Великой степи»: москвичи увидели «Золотого человека»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наследие Великой степи»: москвичи увидели «Золотого человека» 

Мир24 27 минут назад
Москвичи увидели казахстанского «Золотого человека». В столице России открылась выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», — передает «МИР 24».
Экспонаты привезли в Россию впервые. Все они из Национального музея Казахстана. На выставке можно увидеть больше полусотни уникальных ювелирных изделий и останки сакского царя, или «Золотого человека». Бесценную находку также прозвали «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. На открытие выставки приехал посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.
«Это захоронение сохранилось более-менее, это малая часть того что было. Четыре тысячи золотых изделий уникальны по своей художественной красоте», — отметил дипломат.
Выставка в Москве продлится до 13 мая.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан Совладелец «Зимней вишни» перечислил по 3 млн рублей за каждого погибшего «Моряка» Пикассо ценой в $70 млн выставят на торги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло32
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение