«Наследие Великой степи»: москвичи увидели «Золотого человека» 

Москвичи увидели казахстанского «Золотого человека». В столице России открылась выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», — передает «МИР 24».
Экспонаты привезли в Россию впервые. Все они из Национального музея Казахстана. На выставке можно увидеть больше полусотни уникальных ювелирных изделий и останки сакского царя, или «Золотого человека». Бесценную находку также прозвали «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. На открытие выставки приехал посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.
«Это захоронение сохранилось более-менее, это малая часть того что было. Четыре тысячи золотых изделий уникальны по своей художественной красоте», — отметил дипломат.
Выставка в Москве продлится до 13 мая.
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