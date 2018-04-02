«Наследие Великой степи»: москвичи увидели «Золотого человека»

Москвичи увидели казахстанского «Золотого человека». В столице России открылась выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», — передает «МИР 24».

Экспонаты привезли в Россию впервые. Все они из Национального музея Казахстана. На выставке можно увидеть больше полусотни уникальных ювелирных изделий и останки сакского царя, или «Золотого человека». Бесценную находку также прозвали «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. На открытие выставки приехал посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов

«Это захоронение сохранилось более-менее, это малая часть того что было. Четыре тысячи золотых изделий уникальны по своей художественной красоте», — отметил дипломат.

Выставка в Москве продлится до 13 мая.

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