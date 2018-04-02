Историк искусства усомнился в произведении Леонардо да Винчи из Эрмитажа

Специалист по творчеству Леонардо да Винчи Мартин Кемп высказал подозрение, что авторство работы «Мадонна Литта» из коллекции Эрмитажа принадлежит не самому мастеру, а его ученику. По словам одного из главных исследователей творчества гения эпохи Ренессанса, на экспозиции «Леонардо да Винчи. Художник при миланском дворе» посетители наблюдали произведение ученика, сообщила газета The Art Newspaper.

Как Кемп указывает в своей новой книге, несмотря на высокую степень исполнения и соблюдение всех особенностей творчества да Винчи, «Мадонна Литта» принадлежит кисти Джованни Больтраффио.

«Несмотря на это, специалисты из Эрмитажа хотят верить в подлинность работы», — говорит Кемп.

Когда в 2011 году Лондонская Национальная Галлерея запросила картину для выставки, Татьяна Кустодиева, куратор из Эрмитажа согласилась предоставить работу при условии, что она занесет сведения о произведении в каталог. Кустодиева указала, что портрет обладает «неопровержимыми признаками» принадлежности кисти мастера. Несмотря на это в среде историков искусства широко распространено мнение, что «Мадонна Литта» была написана Больтраффио.

В ответ на нападки научный сотрудник, заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа прокомментировала заявление Кемпа, отметив, что Эрмитаж «проводил достаточно экспертиз» и лондонские эксперты не предоставили никаких доказательств собственной точки зрения.

У нас опубликованы специальные издания, посвященные этим исследованиям, и меня, как и Эрмитаж в целом, не интересует мнение лондонского специалиста. Если он уверен в своей атрибуции, пусть докажет

— Татьяна Кустодиева.

Работы величайшего мастера эпохи Возрождения на протяжении нескольких веков привлекают к себе внимание всех любителей классической живописи. Знаменитые произведения итальянского гения мечтают заполучить ведущие музеи мира. Совсем недавно Лувр заявил о том, что «Мона Лиза», самый известный портрет кисти да Винчи отныне будет выставляться только в стенах галереи и не будет вывозиться в другие страны.