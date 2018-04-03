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Украденные картины показали в дополненной реальности
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Украденные картины показали в дополненной реальности 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Руководство Бостонского музея имени Изабеллы Стюарт Гарднер представило широкой общественности экспозицию из 13 ранее украденных картин. К числу «возвращенных» произведений искусства принадлежат работы таких известных мастеров как Рембрандт, Мане, Дега и Вермеер.
Примечательно, что в действительности похищенные картины так и не удалось вернуть. Однако этот факт не помешал открыть выставку. Посетители снова смогут любоваться произведениями великих мастеров живописи с помощью «дополненной реальности».
Сообщается, что необычный проект реализовали к годовщине ограбления, которое произошло в марте 1990 года. За почти три десятка лет, американские власти так и не смогли найти ни похитителей, ни сами картины. Руководство музея, в свою очередь, предлагает вознаграждение в 10 миллионов долларов любому, кто предоставит точную информацию о местонахождении бесценной коллекции.
Фото: Brendan Ciecko / youtube
Сообщается, что приблизительная стоимость украденных произведений искусства составляет порядка $500 миллионов. По данным местных изданий, виртуальное возвращение похищенных работ организовала одна из небольших бостонских компаний, специализирующаяся в сфере цифровых технологий.
IT cпециалисты разработали специалmное мобильное приложение под названием Hacking the Heist («взламывая ограбление»). Теперь, абсолютно любой посетитель музея, через камеру своего смартфона или планшета, сможет прикоснуться к высокому и увидеть пропавшие работы великих живописцев.
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