Фестиваль Юна Фоссе, «Ария» и рыцарский турнир. Главные события апреля

Юбилейный спектакль Олега Меньшикова , рыцари из Европы, «Трансатлантическая альтернатива» и «Ария» в сопровождении симфонического оркестра — редакция портала Москва 24 собрала лучшие события месяца.

Программу фестиваля дополнят лекции и мастер-классы в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), творческие встречи в театре «Школа драматического искусства» и Центральном доме актера, а также презентация нового сборника пьес драматурга в Электротеатре «Станиславский».

В театре «Школа драматического искусства» пройдут показы двух спектаклей Александра Огарева: променада «Норвежские читки» (по малым пьесам Фоссе) и «Сюзанны» — истории жизни жены Генрика Ибсена

Когда: 6 — 9 апреля Где: программа фестиваля — по ссылке

Выставка «Трансатлантическая альтернатива» В музее современного искусства «Гараж» проходит первая в России выставка, посвященная кинетическому и оптическому искусству Восточной Европы и Латинской Америки: посетители смогут увидеть более сотни произведений искусства 1950–1970-х годов, в том числе кинетические скульптуры, картины, рисунки, фильмы и инсталляции, а также уникальные архивные материалы.

Выставка организована Варшавским музеем современного искусства совместно с Музеем современного искусства «Гараж».

Когда: 17 марта — 9 мая Где: Музей современного искусства «Гараж»

Спектакль «Оркестр мечты. Медь» В театре имени Ермоловой 8 апреля пройдет юбилейный 200-й спектакль Олега Меньшикова и его «Оркестра мечты». На сцене — Меньшиков и его духовой коллектив расскажут грустные и смешные истории. Оркестр поющий, танцующий, солирующий и аккомпанирующий. Хореограф-постановщик — Егор Дружинин

Меньшиков читает избранные главы из своей книги воспоминаний, а группа актеров с инструментами иллюстрируют самые яркие моменты: музыканты танцуют, спускаются в зрительный зал и устраивают шуточные дуэли на барабанах.

Когда: 8, 9, 27 апреля Где: Театр имени Ермоловой

"Золотая маска" в городе"

Видео: YouTube/Asja Kopitschnikova

В апреле в Москве пройдет спецпрограмма фестиваля «Золотая маска» — «Золотая маска» в городе". Спектакли пройдут в самых неожиданных точках столицы: «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга даст представление в Еврейском музее и центре толерантности, другой коллектив из Северной столицы — «Карамболь» покажет «Гадкого утенка» в Центральном детском мире, а спектакль «Птицы» театра имени Ленсовета можно будет увидеть в Москвариуме на ВДНХ. Ленинградский вокзал станет сценой для екатеринбургского театра «Провинциальные танцы», а в Московском планетарии пройдет танцевальный перформанс театра «Диалог данс» (Кострома).

Когда: 3 — 14 апреля Где: программа — по ссылке

Выставка «Династия Мин: сияние учености» В Музеях Московского Кремля откроется выставка «Династия Мин: сияние учености». Экспозиция посвящена одной из самых ярких страниц в истории Китая — культуре династии Мин (1368–1644). Эта эпоха значит для Китая практически то же, что для России время правления Екатерины II.

В Москву привезут более сотни экспонатов, созданных мастерами Китая, из коллекции Шанхайского музея. Многие из них ранее не покидали пределов страны.

Когда: 17 апреля — 25 июля Где: Музеи Московского Кремля

"Классическая Ария" 22 апреля в «Крокус Сити Холле» прозвучит «финальный аккорд» «Классической Арии» — легендарного коллектива в сопровождении симфонического оркестра. В программе — новое сценическое шоу, обновленный сет-лист и, конечно, проверенные временем лучшие «арийские» боевики и баллады, которые впервые прозвучат с симфоническим оркестром. За оркестровые аранжировки вновь отвечает Кирилл Уманский . А за дирижерский пульт в «Крокусе» встанет Ульф Ваденбрандт

Когда: 22 апреля Где: «Крокус Сити Холл»

Фестиваль «Делай фильм» На «Винзаводе» пройдет пятый международный фестиваль документального кино «Делай Фильм», в рамках которого пройдут показы российских и зарубежных документальных фильмов. Также в программе — дискуссии после показов, встречи с героями и режиссерами, а также питчинг кинопроектов.

Когда: 18 — 22 апреля Где: Центр современного искусства «Винзавод»

"Музей моды" Александра Васильева Историк моды и телеведущий Александр Васильев откроет на ВДНХ цикл выставочных проектов по истории моды. На выставке под названием «Весна и мода» можно будет увидеть часть уникальной коллекции исторического костюма из Фонда Александра Васильева: нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет.

Экспозицию составят около 200 коллекционных предметов — платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие артефакты. Кроме того, в рамках проекта пройдут кинопоказы фильмов о весне.

Когда: 26 апреля — 15 июля Где: Павильон №16 «Гидрометеорология», ВДНХ

Рыцарский турнир Святого Георгия В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет Рыцарский турнир Святого Георгия, на который приедут рыцари из Канады, Великобритании, Голландии и других стран. Гостей праздника ждет три дня рыцарского джостинга, групповых конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах. Турнир детально воспроизводит европейские рыцарские состязания XV века.

Когда: 30 апреля — 2 мая Где: Музей-заповедник «Коломенское»

Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» В ГМИИ имени Пушкина проходит выставка произведений голландского искусства из частного собрания американского миллиардера и филантропа Томаса Каплана и его супруги Дафны.

Когда: 28 марта — 22 июля Где: ГМИИ имени Пушкина