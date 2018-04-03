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В Китае 3D-технология оживила картины французского импрессиониста Клода Моне
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В Китае 3D-технология оживила картины французского импрессиониста Клода Моне 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Шэньян, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Шэньян, административном центре провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ открылась оригинальная выставка более 400 произведений французского художника-импрессиониста Клода Моне, которые оживили с помощью трехмерной цифровой технологии.
На выставке представлены также такие шедевры Моне, как «Водяные лилии», «Впечатление. Восходящее солнце» и «Руанский собор». Технология трехмерной голографической проекции придала виртуальным картинам анимационный эффект.
"Это просто потрясающе. Чувствую, как будто я внутри этих картин", — сказал посетитель выставки Ма Сяовэй.
Организаторы выставки хотят, чтобы новая технология принесла посетителям необыкновенное ощущение и создала интерактивный эффект при посещении данной выставки всемирно известных картин, сообщил один из сотрудников выставки Пяо Чжицзюань.
Выставка виртуальных картин Клода Моне продлится до 24 июня. -0-
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