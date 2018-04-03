В Китае 3D-технология оживила картины французского импрессиониста Клода Моне

Шэньян, 3 апреля / Синьхуа / — В городе Шэньян, административном центре провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ открылась оригинальная выставка более 400 произведений французского художника-импрессиониста Клода Моне, которые оживили с помощью трехмерной цифровой технологии.

На выставке представлены также такие шедевры Моне, как «Водяные лилии», «Впечатление. Восходящее солнце» и «Руанский собор». Технология трехмерной голографической проекции придала виртуальным картинам анимационный эффект.

"Это просто потрясающе. Чувствую, как будто я внутри этих картин", — сказал посетитель выставки Ма Сяовэй.

Организаторы выставки хотят, чтобы новая технология принесла посетителям необыкновенное ощущение и создала интерактивный эффект при посещении данной выставки всемирно известных картин, сообщил один из сотрудников выставки Пяо Чжицзюань.

Выставка виртуальных картин Клода Моне продлится до 24 июня. -0-