Андрей Тарасенко посетил выставку Айвазовского в Приморье

В Приморской государственной картинной галерее завершилась выставка « Иван Айвазовский — великий маринист», над созданием которой в течение года работали 14 российских музеев. Одним из тех, кто ознакомился с творчеством художника в последние дни экспозиции во Владивостоке, стал врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Крупнейший в стране межрегиональный выставочный проект — «Иван Айвазовский — великий маринист. Из собраний музеев России» Приморье принимало в течение 3,5 месяцев. Подготовка заняла более года — проект создавался в партнерстве с 11 регионами России, соединив в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи музеи от Севастополя до Хабаровска.

«Выставка дала уникальную возможность жителям и гостям Владивостока впервые на приморской земле в таком объеме познакомиться с творчеством знаменитого во всем мире русского художника — мариниста Ивана Константиновича Айвазовского», — рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко

Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что для Приморья, как для морского региона, эта выставка особенно уникальна.

«Хорошо, что у нас прошла такая выставка, ведь море — символ нашего края. В Приморье также много художников, которые писали и пишут в этом жанре. Подобные проекты и туристам очень интересны», — подчеркнул врио Губернатора Приморья.

Руководитель картинной галереи обратилась к главе региона с просьбой поддержать еще один проект, который может быть реализован в рамках культурной программы четвертого Восточного экономического форума.

«У нас есть задумка — сделать большую выставку Карла Брюллова . Мы уже получили одобрение у Государственного Русского музея по нескольким произведениям живописи и графики», — сообщила Алена Даценко.

Врио Губернатора дал поручение проработать вопрос о софинансировании проекта из краевого бюджета.

Также Андрею Тарасенко провели экскурсию по постоянным экспозициям галереи, показали фонды хранения и реставрационную мастерскую — единственную в своем роде на территории края.