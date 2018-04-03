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Андрей Тарасенко посетил выставку Айвазовского в Приморье
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Андрей Тарасенко посетил выставку Айвазовского в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморской государственной картинной галерее завершилась выставка «Иван Айвазовский — великий маринист», над созданием которой в течение года работали 14 российских музеев. Одним из тех, кто ознакомился с творчеством художника в последние дни экспозиции во Владивостоке, стал врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Крупнейший в стране межрегиональный выставочный проект — «Иван Айвазовский — великий маринист. Из собраний музеев России» Приморье принимало в течение 3,5 месяцев. Подготовка заняла более года — проект создавался в партнерстве с 11 регионами России, соединив в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи музеи от Севастополя до Хабаровска.
«Выставка дала уникальную возможность жителям и гостям Владивостока впервые на приморской земле в таком объеме познакомиться с творчеством знаменитого во всем мире русского художника — мариниста Ивана Константиновича Айвазовского», — рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко.
Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что для Приморья, как для морского региона, эта выставка особенно уникальна.
«Хорошо, что у нас прошла такая выставка, ведь море — символ нашего края. В Приморье также много художников, которые писали и пишут в этом жанре. Подобные проекты и туристам очень интересны», — подчеркнул врио Губернатора Приморья.
Руководитель картинной галереи обратилась к главе региона с просьбой поддержать еще один проект, который может быть реализован в рамках культурной программы четвертого Восточного экономического форума.
«У нас есть задумка — сделать большую выставку Карла Брюллова. Мы уже получили одобрение у Государственного Русского музея по нескольким произведениям живописи и графики», — сообщила Алена Даценко.
Врио Губернатора дал поручение проработать вопрос о софинансировании проекта из краевого бюджета.
Также Андрею Тарасенко провели экскурсию по постоянным экспозициям галереи, показали фонды хранения и реставрационную мастерскую — единственную в своем роде на территории края.
Отметим, прошедшая выставка — не первый крупный проект для Приморской государственной картинной галереи. В 2016 году в залахмузея прошла уникальная выставка одного шедевра из фондов Государственного Эрмитажа — во Владивосток привезли икону «Воскресение Христово». В 2017 году, на вторых Днях Эрмитажа, в залах Приморской государственной картинной галереи прошла выставка «Прикосновение к античности», где экспонировался древнегреческий кратер из богатейшей коллекции античных ваз Государственного Эрмитажа датированный IV в. до н.э. В этом же году, в рамках ВЭФ, состоялся совместный проект с Государственной Третьяковской галереей –выставка одного шедевра «Март» Исаака Левитана. В ноябре прошлого года также начла работу выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В экспозиции было представлено более 50 произведений живописи и графики из собрания Третьяковской галереи. Проект завершился в январе 2018 года.
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