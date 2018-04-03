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Южноуральцам покажут уникальную икону на выставке одного экспоната
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Южноуральцам покажут уникальную икону на выставке одного экспоната 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На Страстной неделе в рамках проекта «Выставка одного экспоната» челябинцы смогут увидеть редкую икону из фондов Исторического музея.
«Название этого образа — «Не рыдай Мене, Мати» — слова канона, который звучит в церкви перед Пасхой. Сюжет известен и в западной живописи, там он называется «Пьета» (оплакивание). Музейная икона, скорее всего, относится к старообрядческим и является исконно уральской. Сюжет этого образа и сохранившиеся строгие черты древней иконописи рассказывают о важнейших событиях в христианской истории, о предчувствии в скорби и страданиях — радости Воскресения», — рассказали в пресс-службе музея.
Выставка одного экспоната Икона «Не рыдай Мене, Мати» откроется 4 апреля 2018 года и продлится до 11 апреля.
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