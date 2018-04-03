Редкую икону на неделю выставят в историческом музее Южного Урала

Редкая икона станет центром «Выставки одного экспоната», сообщают в Государственном историческом музее Южного Урала.

В течение недели с 4 по 11 апреля посетители экспозиции смогут увидеть образ под названием «Не рыдай Мене, Мати», сюжет посвящен оплакиванию Христа. Работники музея предполагают, что икона была создана старообрядцами и является исконно уральской.

Выставка одного экспоната откроется в зале истории и народного быта (Западная башня музея).

Напомним, со 2 по 7 апреля у православных христиан продолжается Страстная неделя, а 8 апреля верующие отметят Пасху.