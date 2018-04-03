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Редкую икону на неделю выставят в историческом музее Южного Урала
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Редкую икону на неделю выставят в историческом музее Южного Урала 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Редкая икона станет центром «Выставки одного экспоната», сообщают в Государственном историческом музее Южного Урала.
В течение недели с 4 по 11 апреля посетители экспозиции смогут увидеть образ под названием «Не рыдай Мене, Мати», сюжет посвящен оплакиванию Христа. Работники музея предполагают, что икона была создана старообрядцами и является исконно уральской.
Выставка одного экспоната откроется в зале истории и народного быта (Западная башня музея).
Напомним, со 2 по 7 апреля у православных христиан продолжается Страстная неделя, а 8 апреля верующие отметят Пасху.
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