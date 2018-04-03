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Челябинцы смогут увидеть редкую старообрядческую икону
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Челябинцы смогут увидеть редкую старообрядческую икону 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В среду, 4 апреля, в Государственном историческом музее Южного Урала состоится открытие «Выставка одного экспоната». На Страстной неделе посетители музея смогут увидеть редкую икону «Не рыдай Мене, Мати».
По традиции эта икона участвует в Богослужении только раз в год: ее выкладывали чаще всего в Страстную пятницу.
Образ «Не рыдай Мене, Мати» относится к страстным и изображает Богородицу, оплакивающую Своего Божественного Сына, снятого с креста после распятия. Название иконы взято из ирмоса девятой песни канона Космы Маюмского на Великую Субботу: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Его же во чреве без Семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия». Это песнопение исполняет Спаситель, который утешает свою мать, говоря о воскресении, побеждающем смерть.
— Данный сюжет известен и в западной живописи, там он называется «Пьета» (оплакивание). Музейная икона, скорее всего, относится к старообрядческим и является исконно уральской. Сюжет этого образа и сохранившиеся строгие черты древней иконописи рассказывают о важнейших событиях в христианской истории, о предчувствии в скорби и страданиях — радости Воскресения, — говорят организаторы выставки.
Открытие выставки состоится 4 апреля в 14.00 по адресу ул. Труда 100, Западная башня, зал истории и народного быта.
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