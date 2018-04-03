Музей Машкова готовит в Волгограде к ЧМ акцию «Футбольная ночь»

Музей ИЗО проведет в Волгограде 15 июня художественно-социальную акцию «Футбольная ночь», в этот день двери экспозиционных площадок будут открыты для свободного входа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, учреждение культуры готовит к мундиалю целую программу мероприятий. Самые главные из них пройдут в сквере перед выставочным залом, расположенном на улице Чуйкова. Так, горожан ждут концерт, презентация новой песни, созданной специально к ЧМ-2018, любительский футбольный матч для всех желающих,

фото-флэшмоб, художественно-спортивный квест, выставка-конкурс детского рисунка, виртуальные экспозиции фотографий и произведений живописи, графики и скульптуры.

«В окнах выставочного зала устроят тематические инсталляции, а в сквере напротив — творческие мастерские от ведущих художников города», — отметили в областной администрации.