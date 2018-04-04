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Волонтеры ЧМ-2018 в Волгограде примут участие в функциональных тренингах
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Волонтеры ЧМ-2018 в Волгограде примут участие в функциональных тренингах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. 570 жителей Волгограда, участвующих в программе «Городские волонтеры», начали проходить двухнедельное обучение на базе четырех рекрутинговых волонтерских центров, сообщается на сайте местной администрации.
На тренингах волонтеры узнают, на каком объекте и с какими группами людей они будут взаимодействовать во время Чемпионата мира по футболу, изучат историю города и стран, сборные которых будут играть в Волгограде.
Помимо этого с добровольцами проанализируют типовые ситуации, связанные с проведением крупных спортивных мероприятий.
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