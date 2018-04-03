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Выставка декоративно-прикладного творчества открылась на Энергетической
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Выставка декоративно-прикладного творчества открылась на Энергетической 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В фойе помещения ГБУ «Лефортово» на Энергетической улице открылась выставка воспитанников студии декоративно-прикладного творчества «Чудесная нить». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Десятки работ, выполненных руками воспитанников, говорят, с одной стороны о яркой фантазии авторов, и с другой — о мастерстве и творческом подходе к обучению ребят их руководителя — Надежды Русенко, — сообщила Шуктаева.
На выставке представлены: мягкие игрушки — зверушки, привлекающие внимание вязаные поделки — животные, вышивки крестом и гладью, выполненные учащимися студии. К посещению приглашают всех желающих. (вт)
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