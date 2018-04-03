Где бюджетно отдохнуть весной: 10 городов России

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил города России, где туристы тратят меньше всего весной 2018 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года.

Ниже расскажем о 10 бюджетных направлениях для весеннего отдыха в России. 1. Тула

Стоимость проживания: 1 000 рублей в сутки

Срок: 1,5 ночи

Расположенные на территории города объекты культурного наследия представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

На территории Тулы имеется более 300 объектов культурного наследия: это памятники архитектуры и градостроительства, истории, произведения монументального искусства, археологии. В туристическом секторе Тула известна в трёх направлениях, уходящих корнями в историю города: оружейном, самоварном и пряничном.

Каждое из них представлено в городе Музеем оружия, одним из крупнейших в России, Музеем самоваров и Музеем тульского пряника.

Также визитной карточкой города является Тульский кремль, древнейшее сооружение города, памятник архитектуры XVI века. В 14 км к юго-западу от Тулы располагается дом-музей Л. Н. Толстого Ясная Поляна — уникальный центр исторической и культурной жизни России, связанный с именем крупнейшего писателя и мыслителя XIX—XX веков. 2. Красноярск

Стоимость проживания: 1 100 рублей в сутки

Срок: 1,5 ночи

Красноярские «Столбы» — визитная карточка города, номинирован на звание объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Часовня Параскевы Пятницы — символ Красноярска, памятник архитектуры и истории (изображена на десятирублёвой купюре России).

Железнодорожный мост через Енисей — в 1900 году это сооружение наряду с Эйфелевой башней было удостоено Гран-при и золотой медали Всемирной выставки в Париже — «За архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение».

Чёрная сопка — потухший вулкан, находится в Берёзовском районе Красноярского края, в непосредственной близости от Красноярска. В городе также большое количество фонтанов (более двухсот) и скульптурных композиций. 3. Комсомольск-на-Амуре

Стоимость проживания: 1 200 рублей в сутки

Срок: 2 ночи

После открытия города его посещают туристы из КНР, Кореи, США, Франции, Японии и других иностранных государств, а также жители других регионов России.

Туристический сезон может продолжаться целый год, но самое красивое время года на Дальнем Востоке — это осень.

Крупные предприятия города имеют свои собственные гостиницы. Также имеются, частные гостиницы и пансионаты разных форм собственности и звёздности. 4. Павловский Посад

Стоимость проживания: 1 300 рублей в сутки

Срок: 2 ночи

Город известен текстильной промышленностью, прежде всего производством знаменитых во всём мире павлово-посадских платков и шалей.

В городе несколько музеев. Павлово-Посадский историко-художественный музей работает с ноября 1971 года.

На улице Большая Покровская в здании Дворца культуры Павлово-Покровской фабрики с 2002 года работает Музей истории русского платка и шали. В центре города находится выставочный зал «Дом Широкова», где постоянно устраиваются различные выставки. 5. Петрозаводск

Стоимость проживания: 1 400 рублей в сутки

Срок: 1,5 ночи

В Петрозаводске действует три государственных и республиканских музея: Музей-заповедник Кижи, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, основанный в 1960 году и расположившийся в здании бывшей Олонецкой губернской мужской гимназии XVIII века, и Национальный музей Республики Карелия, открытый в 1871 году в одном из старейших зданий в городе — губернской канцелярии.

Также в городе работает единственная частная художественная галерея «Дом куклы». При Институте геологии Карельского Научного Центра РАН работает Музей геологии докембрия. Работает также Музей промышленной истории Петрозаводска. В Петрозаводске имеется «Морской музей» и музей Почты. 6. Тюмень

Стоимость проживания: 1 400 рублей в сутки

Срок: 2 ночи

В городе находятся 17 объектов культурного наследия федерального значения, не считая объектов в составе комплексов.

Из числа особо охраняемых природных территорий в городе расположены ботанический сад федерального значения Ботаническая коллекция биологического факультета Тюменского государственного университета, а также региональные памятники природы Лесопарк имени Ю. А. Гагарина и Лесопарк Затюменский.

В окрестностях Тюмени, находится около пяти горячих геотермальных источников, обладающих бальнеологическими свойствами. Источники пользуются популярностью не только у жителей Тюмени, но и соседних регионов 7. Астрахань

Стоимость проживания: 1 500 рублей в сутки

Срок: 2 ночи

Центральная часть, исторически сложившееся ядро, представляет собой остров, омываемый водами Волги, Кутума, Царёва и ерика Казачий.

На самом высоком холме Астраханский кремль, спускающийся по левому берегу Волги почти до набережной, с белокаменными стенами, 4 глухими и 3 проездными башнями. 8. Воронеж

Стоимость проживания: 1 700 рублей в сутки

Срок: 1,5 ночи

Воронеж является культурным центром Воронежской области. В городе развивается театральное искусство, работают музеи, библиотеки, выставочные залы, действуют кинотеатры, филармония и цирк.

В Воронеже действуют Государственный Воронежский академический театр драмы имени А. Кольцова, Воронежский государственный театр оперы и балета, Воронежский государственный театр юного зрителя, Воронежский Камерный театр и Воронежский театр кукол «Шут». 9. Волгоград

Стоимость проживания: 1 800 рублей в сутки

Срок: 2 ночи

Музей-панорама «Сталинградская битва» стал самым большим и известным музеем Волгограда.

Расположен на месте «Пензенского узла обороны» — группы зданий вдоль улицы Пензенской (сейчас — Советская), которые обороняла 13 гвардейская дивизия.

Включает в себя Мельницу Гергардта, панораму Сталинградской битвы — самое большое живописное полотно России, экспозицию советской военной техники 1940-х годов, стелу городов героев, многочисленные экспонаты оружия и наград, личные вещи военного быта генералов и простых солдат. Рядом расположен переживший бои Дом Павлова. 10. Йошкар-Ола Стоимость проживания: 1 800 рублей в сутки

Срок: 1 ночь

Йошкар-Ола — центр культуры Республики Марий Эл. В городе 5 дворцов культуры (Дворец культуры имени В. И. Ленина, Дворец культуры имени XXX-летия Победы, Дворец творчества детей и молодёжи, Дворец молодёжи Республики Марий Эл, Дом культуры Российской Армии), 5 театров, 4 кинотеатра, 5 музеев. Работают 7 детских школ искусств, 2 детские художественные школы, 21 библиотека.