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ДМЦ будет работать на базе музейных объектов Владимиро-Суздальского музея
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ДМЦ будет работать на базе музейных объектов Владимиро-Суздальского музея 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: ИА Regnum
28 марта по техническим причинам была приостановлена деятельность Детского музейного центра (ДМЦ) в музейном центре «Палаты».
В настоящее время ДМЦ продолжает свою деятельность на базе других музейных объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: в Музее природы; Историческом музее; экспозиции «Старый Владимир» в бывшей Водонапорной башне; Доме-музее Столетовых; Военно-исторической экспозиции в Золотых воротах.
На базе этих площадок сотрудники отдела по работе с детьми и молодежью в полном объеме проводят все запланированные мероприятия для воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов: интерактивные занятия, тематические экскурсии, мастер-классы, квесты, музейные праздники и вечера, образовательные программы, специализированные занятия для семейной аудитории и детей-инвалидов.
Студия художественно-эстетического воспитания «Подсолнышек» продолжает свою работу в прежнем режиме на базе Музея природы. Здесь же, в Музее природы, пройдут и все запланированные ДМЦ мероприятия, посвященные Пасхе.
В Историческом музее ДМЦ планирует проводить все интерактивные занятия и квесты по истории края. Более того, сотрудники отдела по работе с детьми и молодежью ВСМЗ запланировали ряд новых образовательных программ. Среди них — совместный проект с детскими садами города под названием «Музей идет в гости». В рамках проекта музейные сотрудники расскажут представителям «нежного» возраста об уникальных музейных предметах. Первое занятие пройдет в детском саду № 125.
Все подробности о программах ДМЦ можно узнать на официальном сайте музея http://www.vladmuseum.ru/education или по телефону: (4922) 32-24-29.
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