Порядка 120 компаний из Кореи подтвердили участие в выставке «Иннопром-2018»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. / ТАСС /. Порядка 120 компаний из Республики Корея подтвердили свое участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Подготовка к девятой международной промышленной выставке «Иннопром» и V Российско-Китайскому Экспо, которые пройдут в Екатеринбурге 9-12 июля, выходит на финишную прямую. Уже реализованы 95% выставочных площадей, а страна-партнер «Иннопрома» — [Республика] Корея подтверждает участие порядка 120 компаний", — говорится в сообщении.

По словам Антона Атрашкина, вице-президента ГК «Формика», оператора выставки «Иннопром», в этом году зафиксирован новый рекорд, связанный с национальными экспозициями. «Среди крупнейших национальных экспозиций этого года Германия, Италия, Япония, Швейцария, Индия Франция. Впервые в этом году заключены многолетние контракты с рядом компаний, которые уже сейчас планируют участие в „Иннопроме“ на 2019 и 2020 годы», — отметил Атрашкин.

По словам министра внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, международный аспект «Иннопрома» «как всегда будет очень динамичным».

"На текущий момент иностранными партнерами подтверждено проведение заседания рабочей группы с Белоруссией, бизнес-форумы с партнерами из Венгрии, Германии, Чехии. Параллельно пройдут масштабные мероприятия V Российско-Китайского Экспо, участие в котором уже подтвердили более 300 компаний из КНР. Центральным региональным событием станет «Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуандун». Планируются мероприятия по укреплению международного сотрудничества в сфере науки и образования, одним из них станет саммит Ассоциации технических университетов России и Китая", — сообщил журналистам Козлов.

Как уточнили в департаменте, Свердловская область традиционно представит на выставке экспозицию региона. Планируется посвятить стенд Свердловской области двум темам: концепции «умного города» через внедрение цифровых технологий и теме всемирной универсальной выставки «Экспо-2025», на проведение которой претендует Екатеринбург.

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