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Образовательный проект «Полка» начал работу
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Образовательный проект «Полка» начал работу 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Вчера запустился проект «Полка» — образовательный сайт о самых важных произведениях русской литературы. Эксперты выбрали 108 произведений, которые которые повлияли на развитие языка, мысли и общества и оставили след в истории — романы, повести, рассказы, пьесы, литературные мемуары. Про каждое произведение есть статья в формате вопрос-ответ, которая также снабжена ссылками на тексты, аудио— и видеоматериалы, относящиеся к книге. Также на сайте есть «Списки» — подборки книг, объединённых общей темой, жанром, формой или стилем. Каждое из произведений, которые разбирает «Полка», можно читать прямо в браузере по ссылке, указанной в статье.
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