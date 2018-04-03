Костромичка вошла в число лучших юных художников страны

Ученица детской художественной школы № 2 Людмила Король заняла 3 место на всероссийском конкурсе «Юный художник России — 2018», сообщает пресс-служба городской администрации. Конкурс проходил в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств. Он призван сохранить и развить систему академического художественного образования в стране.

В этот раз в нем приняли участие 3 тысячи ребят, из которых в Москву пригласили лишь 90. Костромичка тоже отправилась туда и заняла 3 место в номинации «Композиция».