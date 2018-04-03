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Костромичка вошла в число лучших юных художников страны
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Костромичка вошла в число лучших юных художников страны 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Ученица детской художественной школы № 2 Людмила Король заняла 3 место на всероссийском конкурсе «Юный художник России — 2018», сообщает пресс-служба городской администрации. Конкурс проходил в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств. Он призван сохранить и развить систему академического художественного образования в стране.
В этот раз в нем приняли участие 3 тысячи ребят, из которых в Москву пригласили лишь 90. Костромичка тоже отправилась туда и заняла 3 место в номинации «Композиция».
Все участники посетили Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Московский художественный институт имени Сурикова, Российскую Академию художеств и встретились с Зурабом Церетели.
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