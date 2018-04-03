Джон Балдессари стал героем очередной серии «Симпсонов» 

Американский концептуалист Джон Балдессари появился в качестве персонажа в очередной серии культового мультсериала «Симпсоны», причем он сам озвучивал свою мультипликационную версию. Балдессари присоединился к плеяде деятелей культуры, ранее также ставших «приглашенными звездами» сериала, — среди них Фрэнк Гери, Шепард Фейри и Джаспер Джонс. В эпизоде шаловливый Барт Симпсон прямо на выставке сдувает гигантскую надувную скульптуру Джона Балдессари, а местные газеты выходят с заголовками «Кошмарный ребенок шокирует мир искусства».
Источник: hyperallergic.com