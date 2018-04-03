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Джон Балдессари стал героем очередной серии «Симпсонов»
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Джон Балдессари стал героем очередной серии «Симпсонов» 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Американский концептуалист Джон Балдессари появился в качестве персонажа в очередной серии культового мультсериала «Симпсоны», причем он сам озвучивал свою мультипликационную версию. Балдессари присоединился к плеяде деятелей культуры, ранее также ставших «приглашенными звездами» сериала, — среди них Фрэнк Гери, Шепард Фейри и Джаспер Джонс. В эпизоде шаловливый Барт Симпсон прямо на выставке сдувает гигантскую надувную скульптуру Джона Балдессари, а местные газеты выходят с заголовками «Кошмарный ребенок шокирует мир искусства».
Источник: hyperallergic.com
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