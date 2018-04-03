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Алексей Булдаков и Кирилл Савченков станут участниками основного проекта 12-й биеннале в Кванджу
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Алексей Булдаков и Кирилл Савченков станут участниками основного проекта 12-й биеннале в Кванджу 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Выставка, пройдет с 7 по 11 ноября 2018 года в Азиатском культурном центре Южной Кореи под девизом «Воображаемые границы», отсылающим к книге Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества». В кураторскую команду биеннале входят 11 кураторов во главе с американкой Кларой Ким. Столь большая команда стала необходимой после того, как было принято решение разделить основной проект на несколько небольших выставок. Алексей Булдаков и Кирилл Савченков примут участие в выставке, организованной ассоциированным куратором современного искусства LACMA Кристиной Ким и главой отдела современного искусства LACMA Ритой Гонсалес. Специальные проекты для биеннале заказаны Адриану Рохасу (Аргентина), Майку Нельсону (Великобритания), Кадеру Аттиа (Франция/Алжир) и Апичатпонгу Вирасетакулу (Таиланд) — они будут посвящены восстанию в Кванджу 1980 года, когда состоялись массовые протесты против военного правительства, в которых участвовало до 250 тыс. человек.
Источник: artnews
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