Алексей Булдаков и Кирилл Савченков станут участниками основного проекта 12-й биеннале в Кванджу 

Выставка, пройдет с 7 по 11 ноября 2018 года в Азиатском культурном центре Южной Кореи под девизом «Воображаемые границы», отсылающим к книге Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества». В кураторскую команду биеннале входят 11 кураторов во главе с американкой Кларой Ким. Столь большая команда стала необходимой после того, как было принято решение разделить основной проект на несколько небольших выставок. Алексей Булдаков и Кирилл Савченков примут участие в выставке, организованной ассоциированным куратором современного искусства LACMA Кристиной Ким и главой отдела современного искусства LACMA Ритой Гонсалес. Специальные проекты для биеннале заказаны Адриану Рохасу (Аргентина), Майку Нельсону (Великобритания), Кадеру Аттиа (Франция/Алжир) и Апичатпонгу Вирасетакулу (Таиланд) — они будут посвящены восстанию в Кванджу 1980 года, когда состоялись массовые протесты против военного правительства, в которых участвовало до 250 тыс. человек.
Источник: artnews