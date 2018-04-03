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Выставка номинантов премии «Инновация-2018» пройдет с 10 апреля по 12 мая
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Выставка номинантов премии «Инновация-2018» пройдет с 10 апреля по 12 мая 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
В залах РГБ будут представлены проекты номинантов «Художник года» и «Новая генерация» (Валерий Айзенберг, Дмитрий Волкострелов и Дмитрий Ренанский, Евгений Гранильщиков, Сергей Кищенко, Владимир Логутов, Кирилл Савченков, Игорь Самолет, Хаим Сокол, Егор Федоричев, Илья Федотов-Федоров). Экспозицию представят лауреат премии «Инновация-2017» за лучший кураторский проект, главный специалист дирекции регионального развития РОСИЗО-ГЦСИ Александр Буренков и художник Ирина Иванова. Проекты во всех номинациях будут также представлены онлайн — в виде виртуальной медиатеки-архива, с которой можно будет ознакомиться как онлайн, на сайте премии, http://2018.artinnovation.ru/ так и в библиотеке — в открывшемся в начале 2018 года после реставрации легендарном читальном зале № 3, самом большом в Европе. Вход свободный.
Источник: пресс-релиз
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