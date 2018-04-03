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Дошколята откроют свой музей
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Дошколята откроют свой музей 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Воспитанники группы «Светлячки» начали подготовку персонального проекта. Дети под руководством опытного воспитателя Ермолиной Маргариты Петровны планируют открыть выставку народных промыслов. Презентация мини-музея запланирована на середину апреля.
На занятиях ребята вместе с воспитателем лепят из глины, разрисовывают посуду и мастерят.
Пока дошколята учатся различать фарфоровые и керамические изделия гжели и жоствские подносы, палехские миниатюры и федоскинские шкатулки, деревянную посуду под хохлому и городецкую роспись, родители тоже принимают участие в работе.
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