Хореографические коллективы из Марьиной Рощи стали лауреатами международных фестивалей

Званий лауреатов международных фестивалей удостоились воспитанники хореографических коллективов «Центра искусств и творчества Марьина Роща». Мероприятия проходили в столице на минувшей неделе.

— Студия танца «Риолис» стала лауреатом I степени Международного фестиваля детского творчества «Спорт как искусство» в номинации «Эстрадный танец, младшая группа» и лауреатом I степени XIII Международного фестиваля-конкурса «Весь мир — искусство!». Хореографическая студия «Энергия» получила звание дипломанта I степени XIII Международного фестиваля-конкурса «Весь мир — искусство!», — сообщили в центре.

Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» находится по адресу: ул. Октябрьская, 58. (то)