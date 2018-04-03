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Хореографические коллективы из Марьиной Рощи стали лауреатами международных фестивалей
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Хореографические коллективы из Марьиной Рощи стали лауреатами международных фестивалей 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Званий лауреатов международных фестивалей удостоились воспитанники хореографических коллективов «Центра искусств и творчества Марьина Роща». Мероприятия проходили в столице на минувшей неделе.
— Студия танца «Риолис» стала лауреатом I степени Международного фестиваля детского творчества «Спорт как искусство» в номинации «Эстрадный танец, младшая группа» и лауреатом I степени XIII Международного фестиваля-конкурса «Весь мир — искусство!». Хореографическая студия «Энергия» получила звание дипломанта I степени XIII Международного фестиваля-конкурса «Весь мир — искусство!», — сообщили в центре.
Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» находится по адресу: ул. Октябрьская, 58. (то)
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