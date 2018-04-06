Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить?

Звон знаменитых московских колоколен, самые вкусные куличи и сказочные представления — все это ждет москвичей в ближайшие выходные на фестивале «Пасхальный дар». По всему городу заработают праздничные ярмарки и базары. Что нельзя пропустить?

В Москве — последние приготовления перед Пасхой. На улицах устанавливают праздничные украшения, а в магазины завозят свежие куличи. В этом году пекари действительно удивят. На прилавках — сибирский кулич с еловой щепой, сухофруктами, инжиром. Всего более 30 видов. Купить их можно будет на фестивале «Пасхальный дар», который открывается завтра, 7 апреля.

Помимо вкусных и необычных угощений для москвичей подготовили и большую развлекательную программу. Например, на Тверской площади пройдут пасхальные благотворительные балы.

На Манежной площади покажут представления по мотивам известных сказок. Обязательно приходите в Климентовский переулок. У вас будет уникальная возможность вблизи рассмотреть знаменитые московские колокола. Там установят макеты колокольни Ивана Великого, Храма Христа Спасителя, Даниловского монастыря и многих других.

Если хотите сами научиться печь необычные куличи, заглядывайте в Камергерский переулок. Всех книгочеев ждут на Новом Арбате, где организуют благотворительную книжную ярмарку. Там можно будет и выбрать книгу, и отдать свою, которую вы уже прочитали.

А в день Пасхи, в воскресенье, гуляния пройдут еще и во всех парках Москвы. В Измайловский приходите с детьми. Для них там установят большую ленточную карусель и проведут интересную квест-игру. В Лианозовском парке появится звонница. Большое шоу мыльных пузырей пройдет в саду имени Баумана. А в Бабушкинском парке можно будет насладиться выступлением духового оркестра, фольклорного коллектива и игрой кукольного театра.

В парке «Кузьминки» познакомят с различными техниками росписи пасхальных яиц и созданию пасхальных деревьев. В Парке Победы — большая праздничная программа, начнется она с колокольного перезвона.

И уже сегодня можно отправиться на познавательную экскурсию по самым красивым храмам Москвы. Всю неделю их будут проводить в рамках Пасхального фестиваля. Присоединиться к любой из прогулок можно совершенно бесплатно — только обязательно заранее зарегистрируйтесь.