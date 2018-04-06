Ещё
Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва встречает Пасху: что нельзя пропустить? 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Звон знаменитых московских колоколен, самые вкусные куличи и сказочные представления — все это ждет москвичей в ближайшие выходные на фестивале «Пасхальный дар». По всему городу заработают праздничные ярмарки и базары. Что нельзя пропустить?
В Москве — последние приготовления перед Пасхой. На улицах устанавливают праздничные украшения, а в магазины завозят свежие куличи. В этом году пекари действительно удивят. На прилавках — сибирский кулич с еловой щепой, сухофруктами, инжиром. Всего более 30 видов. Купить их можно будет на фестивале «Пасхальный дар», который открывается завтра, 7 апреля.
Помимо вкусных и необычных угощений для москвичей подготовили и большую развлекательную программу. Например, на Тверской площади пройдут пасхальные благотворительные балы.
На Манежной площади покажут представления по мотивам известных сказок. Обязательно приходите в Климентовский переулок. У вас будет уникальная возможность вблизи рассмотреть знаменитые московские колокола. Там установят макеты колокольни Ивана Великого, Храма Христа Спасителя, Даниловского монастыря и многих других.
Если хотите сами научиться печь необычные куличи, заглядывайте в Камергерский переулок. Всех книгочеев ждут на Новом Арбате, где организуют благотворительную книжную ярмарку. Там можно будет и выбрать книгу, и отдать свою, которую вы уже прочитали.
А в день Пасхи, в воскресенье, гуляния пройдут еще и во всех парках Москвы. В Измайловский приходите с детьми. Для них там установят большую ленточную карусель и проведут интересную квест-игру. В Лианозовском парке появится звонница. Большое шоу мыльных пузырей пройдет в саду имени Баумана. А в Бабушкинском парке можно будет насладиться выступлением духового оркестра, фольклорного коллектива и игрой кукольного театра.
В парке «Кузьминки» познакомят с различными техниками росписи пасхальных яиц и созданию пасхальных деревьев. В Парке Победы — большая праздничная программа, начнется она с колокольного перезвона.
И уже сегодня можно отправиться на познавательную экскурсию по самым красивым храмам Москвы. Всю неделю их будут проводить в рамках Пасхального фестиваля. Присоединиться к любой из прогулок можно совершенно бесплатно — только обязательно заранее зарегистрируйтесь.
Вести.Ru: последние новости
Фестиваль Ростроповича: Страстную неделю открывают "Страсти по Матфею" Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж Освободитель и реформатор: открывается выставка, посвященная Александру II
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием98
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
8 фильмов с головоломным сюжетом
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение