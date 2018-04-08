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Празднование Пасхи в Знаменской церкви: фоторепортаж с ночной службы
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Празднование Пасхи в Знаменской церкви: фоторепортаж с ночной службы 

72.ru 8 апреля 2018
Фото: 72.ru
Христиане Тюмени минувшей ночью, с 7 на 8 апреля, встретили Светлое Христово Воскресение. Пасхальные службы прошли во всех православных храмах города.
Прихожанки в церкви
Фотограф сайта 72.ru побывал на службе в Знаменском кафедральном соборе, где собрались несколько сотен прихожан. Верующие начали собираться в церкви до полуночи — перед литургией.
Прихожане и священнослужители собираются на крестный ход  Согласно традиции, перед богослужением возле собора провели крестный ход. Собравшихся в церкви попросили выйти.
Крестный ход  — Все выходят из храма, поскольку в этот момент он символизирует собой пещеру, где стоял гроб Иисуса, — пояснил священник Знаменского собора. — Тогда в пещере никого не было.
После крестного хода на входе в церковь образовалась давка — все прихожане стремились попасть внутрь
После крестного входа все вернулись в храм, где прошла служба.
Большинство прихожан храма — женщины
В храм приезжали люди из разных частей города
Служба длилась более часа
В день Пасхи вспоминают воскресение Иисуса на третий день после его распятия на кресте
Священнослужители раздают крашеные яйца прихожнам
В Пасху священнослужители надевают праздничные облачения
Освящение пасхальных куличей
По традиции, после службы в церкви освящают куличи. Приносить снедь на окропление святой водой в храмы можно и сегодня, 8 апреля.
Церковь была заполнена людьми
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