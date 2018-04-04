В библиотеке №101 расскажут о пасхальных традициях

В грядущую субботу в кожуховской библиотеке №101 организуют интересное мероприятие для детей и взрослых. Гостям расскажут о празднике Воскресения Христова, а также научат делать сувенир — украшать пасхальное яйцо.

Мастер-класс и беседа состоятся накануне самого главного праздника для православных христиан — Пасхи. Библиограф библиотеки Т. Пестова расскажет о народных обычаях празднования светлого Воскресения. Несмотря на то, что Пасха — христианский праздник, некоторые традиции его празднования уходят корнями в язычество. К такой традиции относится украшение пасхальных яиц.

Древние славяне считали яйцо символом плодородия. Украшали яйца для того, чтобы задобрить богов плодородия, и таким образом обеспечить хороший урожай.

Существует еще несколько версий происхождения этого обычая, которые обязательно прозвучат на мероприятии.

Белые сваренные вкрутую яйца нужно принести с собой. Украшать пасхальный сувенир будут пищевыми красителями, чтобы потом можно было его кушать.

Так, беседа и мастер-класс пройдут в Великую Субботу, 7 апреля в 15 часов, в библиотеке №101, расположенной по адресу: ул. Лухмановская, 17, корп.1.