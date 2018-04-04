Ещё
В библиотеке №101 расскажут о пасхальных традициях
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке №101 расскажут о пасхальных традициях 

Управа района Косино-Ухтомский 53 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В грядущую субботу в кожуховской библиотеке №101 организуют интересное мероприятие для детей и взрослых. Гостям расскажут о празднике Воскресения Христова, а также научат делать сувенир — украшать пасхальное яйцо.
Мастер-класс и беседа состоятся накануне самого главного праздника для православных христиан — Пасхи. Библиограф библиотеки Т. Пестова расскажет о народных обычаях празднования светлого Воскресения. Несмотря на то, что Пасха — христианский праздник, некоторые традиции его празднования уходят корнями в язычество. К такой традиции относится украшение пасхальных яиц.
Древние славяне считали яйцо символом плодородия. Украшали яйца для того, чтобы задобрить богов плодородия, и таким образом обеспечить хороший урожай.
Существует еще несколько версий происхождения этого обычая, которые обязательно прозвучат на мероприятии.
Белые сваренные вкрутую яйца нужно принести с собой. Украшать пасхальный сувенир будут пищевыми красителями, чтобы потом можно было его кушать.
Так, беседа и мастер-класс пройдут в Великую Субботу, 7 апреля в 15 часов, в библиотеке №101, расположенной по адресу: ул. Лухмановская, 17, корп.1.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Юным косино-ухтомцам рассказали о Сергее Михалкове Праздник «День Аиста» в ЦССВ им. Г.И. Россолимо прошел увлекательно и насыщенно Косино-ухтомские школьники одержали победу в городском вокальном конкурсе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение