Пасху в музеях Подмосковья отметят колокольными звонами, концертами и выставками

Музеи Подмосковья подготовили специальные программы, посвященные празднованию Пасхи, их гости смогут посетить концерты и лекции, принять участие в мастер-классах, позвонить в колокола, а также увидеть пасхальные выставки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Во всех музеях Московской области пройдут мероприятия, посвященные главному православному празднику — Пасхе», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

На территории Звенигородского кремля можно познакомиться с историей колокольного звона на Руси, подняться на звонницу Успенского собора и позвонить в колокола под руководством опытного звонаря. Кроме того, в нынешнем году Успенский собор вновь включен в программу звонильной программы Пасхального фестиваля. Концерт звонарей состоится в Звенигородском городище в Светлый четверг, 12 апреля.

В МВК «Новый Иерусалим» накануне Пасхи в рамках семейной программы выходного дня «Народные праздники на Руси» проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Программа включает рассказ о народных праздниках на Руси, кроме того, участники смогут создать праздничную композицию в технике топиарий на тему «Светлая Пасха».

7 апреля музей приглашает на лекцию, посвященную творчеству великого русского художника Бориса Кустодиева , которая пройдет на территории выставки «Венец земного цвета». 8 апреля на сцене МВК «Новый Иерусалим» пройдет пасхальный концерт заслуженного артиста России гитариста Виктора Зинчука

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике 14 апреля состоится праздничная программа с мастер-классом «Сувенир своими руками». Программа позволит погрузиться в атмосферу деревенской жизни и узнать о традициях празднования Светлого Христова Воскресения. Каждый участник увезет с собой на память сувенир, сделанный своими руками.

К празднику Пасхи музей-заповедник «Зарайский кремль» предлагает новый экскурсионный маршрут «Зарайск православный». Экскурсанты смогут проследить духовную историю города от принесения чудотворного образа Святителя Николая на Рязанскую землю до возрождения местных храмов в постсоветский период, посетят святой источник Белый Колодец, увидят легендарную икону Николы Зарайского XVI века, побывают в кремле и четырех православных храмах города, узнают об иноческих общинах, подвигах древних воинов и добрых делах купцов.

В усадьбе Тараканово в предпасхальные дни все желающие смогут познакомиться с традициями празднования Пасхи, изготовить пасхальный сувенир и поиграть в традиционную игру — катание яиц с Пасхальной горки. Гости усадьбы посмотрят небольшой фильм и примут участие в увлекательной беседе-викторине. В завершение встречи — чай с куличами и усадебным вареньем.

В усадьбе поэта Александра Блока Шахматово можно посмотреть выставку декоративных подарочных пасхальных яиц, старинных пасхальных открыток, дореволюционных книг, журналов со стихами поэтов Серебряного века, посвященными празднику Пасхи. Для постоянных посетителей музея-заповедника приготовили особый подарок — пасхальное яйцо из пасхального блюда Блоковского дома.

В дни Пасхи музей-заповедник А. С. Пушкина приглашает на интерактивные праздничные программы. В усадьбе Вяземы состоится лекция «Пасхальные традиции, история и современность». Также гости смогут принять участие в мастер-классе по росписи пасхальных яиц, им расскажут о техниках покраски пасхальных яиц в разных регионах России до революции и покажут настоящую пасхальную вышивку.

В программе Военно-технического музея — мастер-класс по изготовлению пасхальных аппликаций, открыток и поделок. Посетители смогут повторить шедевр Фаберже — знаменитое «Военное стальное яйцо». Запись на программу по телефону 8-916-958-25-59. Каждый участник на память сможет сделать фото с самим генералом Шалтай-Болтаем!

В преддверии празднования светлого Христова Воскресенья Московский областной музей народных художественных промыслов предлагает весенний мастер-класс — декорирование деревянного яичка.

Музей-заповедник П. И. Чайковского готовит тематическую программу «П. И. Чайковский и православие». Она познакомит с семейными традициями и реликвиями, которые можно увидеть в доме композитора: икону Казанской Божьей Матери, которой Чайковский был благословлtн во младенчестве, и икону святого Петра, подаренную родителями годовалому сыну. На праздничной пасхальной неделе в музее состоится концерт швейцарской пианистки Аглаи Граф, которая исполнит сочинения Грига, Шуберта, Мартина, Хинастеры, а также представит свои собственные композиции.