Смастерить пасхальное дерево и научиться звонить в колокола смогут гости столичных парков на выходных

Столичные парки проведут праздничные пасхальные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«В 16 парках Москвы в эти выходные будут отмечать Пасху. Посетителей научат играть на колоколах, пригласят принять участие в квестах и помочь детям-сиротам», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в Измайловском парке 8 апреля посетителей ждет творческий мастер-класс по созданию пасхальной корзинки, а также детская квест-игра «Пасхальное чудо». Детям предстоит распутать ленточную карусель, не отпуская при этом кончик ленты, затем искать на площадке предметы с подсказками, чтобы добраться до финального приза. Кроме того, целую неделю для гостей парка на главной сцене будут выступать музыкальные коллективы и артисты театра и кино. Парк «Лианозовский» проведет на пасхальной неделе кукольные спектакли, тематические мастер-классы и квесты. А 8 апреля в парке появится мобильная звонница, так что каждый сможет увидеть, как на Пасху рождается колокольный звон. Также в парке будет выступать церковный хор.

В «Бабушкинском» парке будут работать несколько площадок. В центре творчества и досуга 8 апреля будут проходить творческие мастер-классы по росписи пасхального яйца, а также по изготовлению пасхальной открытки. На Зеленой сцене пройдет официальная часть программы, выступят духовой оркестр и фольклорный коллектив, для маленьких зрителей покажут представление кукольного театра. На Фонтанной площади звонари дадут урок игры на колоколах. В парке «Кузьминки» гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, а также анимационная программа. Гости на мастер-классах познакомятся с различными техниками росписи пасхальных яиц, своими руками смогут смастерить пасхальное дерево, а также приготовить традиционные пасхальные блюда. А на центральной площади начнется квест по поиску пасхальных яиц.

В парке «Зарядье» запланировано проведение серии мастер-классов. Посетители попробуют себя в рисовании песком, узнают секреты профессионального художника, а затем вместе создадут свою собственную историю и песочное шоу. Кроме того, всех приглашают на уроки по созданию пасхальных яиц из фетра и декоративных венков. Парк «Сокольники» 8 апреля приглашает гостей принять участие в мастер-классах по декору пасхальных яиц, праздничных открыток, изготовлению символов Пасхи, а также научиться танцевать. Посетителей ждут выступления участников шоу «Голос», анимационные программы, театрализованное представление «Пасхальный перезвон» и выступление оркестра.

В Саду «Эрмитаж» 8 апреля будет работать специальная пасхальная фотозона. Для фотосессии стилист поможет создать винтажные образы, а снимки можно будет забрать с собой на память. В Саду им. Баумана 8 апреля тоже будут отмечать Пасху с танцами, музыкой и аниматорами. Также под музыку пройдет шоу мыльных пузырей.

«В Парке Победы на Поклонной горе пройдет праздничная пасхальная программа. Начнется она в 13:00 сразу на двух площадках парка. Откроет мероприятие колокольный звон передвижной звонницы, который поддержит праздничный перезвон в Храме Георгия Победоносца. Все желающие смогут попробовать звонить самостоятельно, а профессиональный звонарь объяснит, как правильно управлять колоколами и строить музыкальный рисунок. Около храма Георгия Победоносца пройдет интерактивная пасхальная программа: квест-игра по поиску пасхальных яиц, игра «Дракон и охотник», командная эстафета «Спасатель», загадки и викторины. Самой интересной игрой дня обещает стать «Гонка гигантских яиц», которая пройдет на склоне рядом с храмом. Среди известных славянских пасхальных традиций есть «покатушки», которые устраивали дети, спуская пасхальные яйца с пригорка или специального лотка и проверяя, у кого они укатятся дальше», — добавили в пресс-службе.

Также праздничные мероприятия запланированы в парке «Фили», «Лианозовском» парке, парке «Северное Тушино», усадьбе «Воронцово», усадьбе Деда Мороза, а также в «Перовском» парке.