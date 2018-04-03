Балтийские шаманы с сачком и малявой: В Закхаймских воротах открыли выставку «Ловцы янтаря» 

Каждый, кто начинает заниматься ловлей янтаря, в полной мере ощущает значение «золотой лихорадки». Вооружившись гидрокостюмами, ультрафиолетовыми фонариками, сачком и малявой (мешочек из мелкой сетки для янтаря), они мчат на побережье в поисках окаменевшей смолы, которую выбросило на берег после шторма. Участники арт-резиденции проекта «Двойной взгляд» Светлана Тарасова, Александр Матвеев и Павел Платон в течение нескольких недель общались с ловцами янтаря. Затем фотографы представили результат своего труда в арт-пространстве «Ворота»., Экспозиция красноречиво говорит о том, что каждый ловец — настоящий шаман, которому нужен не индейский талисман, а нечто посерьёзнее., ,
Выставка «Ловцы янтаря» продлится до 9 апреля., Фото: Александр Любин