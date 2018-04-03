Библиотека приглашает на очередной мастер-класс

14 апреля в 11.00 в библиотеке № 169 «Проспект» состоится мастер-класс по живописи гуашью «Картина за 3 часа: Пейзаж».

«Три часа, проведенные в атмосфере творчества, помогут Вам раскрыть себя, как художника. Вы сможете написать картину гуашью, не имея навыков рисования. Мастер-класс проходит в мини-группах, готовую картину забираете с собой», сообщается на странице социальной сети библиотеки «ВКонтакте».

Занятие ведет Член Союза Художников, преподаватель академической живописи в МГХПУ им. Строганова, заведующий кафедрой общехудожественных дисциплин Национального Института Дизайна — Валентин Сергеевич Дмитриев.

Приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет.

Предварительная запись обязательна.

Телефон для записи и справок: +7 (495) 438-95-10 Адрес: Ленинский проспект, 127, Библиотека «169 „Проспект“.

Подробности: https://vk.com/public60955320