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Библиотека приглашает на очередной мастер-класс
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Библиотека приглашает на очередной мастер-класс 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
14 апреля в 11.00 в библиотеке № 169 «Проспект» состоится мастер-класс по живописи гуашью «Картина за 3 часа: Пейзаж».
«Три часа, проведенные в атмосфере творчества, помогут Вам раскрыть себя, как художника. Вы сможете написать картину гуашью, не имея навыков рисования. Мастер-класс проходит в мини-группах, готовую картину забираете с собой», сообщается на странице социальной сети библиотеки «ВКонтакте».
Занятие ведет Член Союза Художников, преподаватель академической живописи в МГХПУ им. Строганова, заведующий кафедрой общехудожественных дисциплин Национального Института Дизайна — Валентин Сергеевич Дмитриев.
Приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет.
Предварительная запись обязательна.
Телефон для записи и справок: +7 (495) 438-95-10  Адрес: Ленинский проспект, 127, Библиотека «169 „Проспект“.
Подробности: https://vk.com/public60955320
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