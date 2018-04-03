В столице Китая впервые открылась выставка «Раритеты дома Романовых»

ПЕКИН, 3 апреля. / ТАСС /. Выставка «Раритеты дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе» открылась во вторник в художественном музее «Миллениум» в Пекине. Более 240 предметов из фондов государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» представили в китайской столице впервые.

"Сегодня в Китае значительно возрос интерес к истории и культуре России. Мы это видим на примере Петергофа — музей ежегодно принимает многочисленные группы туристов из Китайской Народной Республики, — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель генерального директора по учету и хранению ГМЗ «Петергоф» Тамара Носович. — Не исключено, что некоторые посетители музея в Пекине окажутся здесь именно потому, что ранее побывали в Санкт-Петербурге и Петергофе в частности".

По словам организаторов, выставка представит историю парадной и частной жизни Романовых от создателя Петергофа — императора Петра Великого (1672-1725) до Николая II (1868-1918). Для нее подготовили 246 музейных экспонатов, иллюстрирующих историю русского и западноевропейского искусства XVIII — начала ХХ веков — шпалеры, живопись, фарфор, а также многочисленные семейные реликвии и личные вещи императоров, в том числе шкиперская куртка и уникальная модель парусного судна Петра I.

Проект «Раритеты дома Романовых» представили китайской публике в 2017 году. Демонстрация предметов императорской семьи уже прошла в таких крупных городах КНР, как Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай), Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу, Южный Китай), Шицзячжуан (административный центр провинции Хэбэй, Северный Китай), и собрала более 800 тыс. посетителей. Как отмечают организаторы, летом этого года «экспозиция будет направлена в Летний императорский дворец в Пекине, который станет последним, завершающим пунктом данного проекта».

Выставка в музее «Миллениум» продлится до 10 июня 2018 года.