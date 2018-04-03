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Обдорские дворики, улочки и ярмарки Михаила Канева
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Обдорские дворики, улочки и ярмарки Михаила Канева 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Культурно-досуговом центре «Наследие» 5 апреля откроется персональная выставка Михаила Канева «Акварель — река времени». В экспозиции представлены работы проектов автора: «Палеолит Ямала», «Из века в век», «Обдорские дворики».
Проект «Палеолит Ямала» позволить посетителям заглянуть за кулисы человеческого бытия ушедших веков и тысячелетий. Осмыслить и показать климатические катаклизмы Приполярного Урала, биосферу и животный мир далекого и навсегда ушедшего прошлого. Проект «Из века в век» — картины, выполненные в технике акварели и масляной живописи, воссоздает исторические события ямальской земли, начиная со времен палеолита, каменного века, эпохи бронзы и железа, а также строительство острогов, развитие речного судоходства, зарождение Обдорской ярмарки. Проект «Обдорские дворики» — это картины-реконструкции старого Обдорска, его купеческих и мещанских домов, улочек и двориков, людей и животных.
«Своим творчеством всегда стремился и стремлюсь быть верным и преданным своему родному краю. Оставить часть своей души в произведениях и быть примером для молодежи», — отметил салехардский художник.
Михаил Канев — член Союза художников РФ, народный мастер ЯНАО, почетный работник общего образования РФ, лауреат специальной премии губернатора ЯНАО, отмечен почетной грамотой Министерства культуры России.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Культурно-досуговом центре «Наследие», сейчас Михаил для себя открывает новый мир — мир живописи. Начиная с акварельных набросков, разрабатывает новые проекты «Старые улицы Салехарда», «Арт-столица», «Обдорские дворики». Увидеть выставку можно будет до 24 апреля.
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