Обдорские дворики, улочки и ярмарки Михаила Канева

В Культурно-досуговом центре «Наследие» 5 апреля откроется персональная выставка Михаила Канева «Акварель — река времени». В экспозиции представлены работы проектов автора: «Палеолит Ямала», «Из века в век», «Обдорские дворики».

Проект «Палеолит Ямала» позволить посетителям заглянуть за кулисы человеческого бытия ушедших веков и тысячелетий. Осмыслить и показать климатические катаклизмы Приполярного Урала, биосферу и животный мир далекого и навсегда ушедшего прошлого. Проект «Из века в век» — картины, выполненные в технике акварели и масляной живописи, воссоздает исторические события ямальской земли, начиная со времен палеолита, каменного века, эпохи бронзы и железа, а также строительство острогов, развитие речного судоходства, зарождение Обдорской ярмарки. Проект «Обдорские дворики» — это картины-реконструкции старого Обдорска, его купеческих и мещанских домов, улочек и двориков, людей и животных.

«Своим творчеством всегда стремился и стремлюсь быть верным и преданным своему родному краю. Оставить часть своей души в произведениях и быть примером для молодежи», — отметил салехардский художник.

Михаил Канев — член Союза художников РФ, народный мастер ЯНАО, почетный работник общего образования РФ, лауреат специальной премии губернатора ЯНАО, отмечен почетной грамотой Министерства культуры России